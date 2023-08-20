YÖDAK Başkanı Avcı: KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 13 bin 728

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısının 13 bin 728, yerleşme oranının ise yüzde 82.20 olduğunu duyurdu.

Avcı, 2021 yılında KKTC üniversitelerinin 13 bin 369 olan YKS kontenjanın 7 bin 560’ını doldurarak yüzde 56’lık bir oranı elde ettiğini, geçen yıl ise 14 bin 895 YKS kontenjanın 11 bin 141’ini doldurarak genel toplamda yüzde 74,80’lik doluluk oranına ulaştığını hatırlattı.

Dün açıklanan 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl 16 bin 700 kontenjan açıldığını ve 13 bin 728’inin dolduğuna işaret eden Avcı, her yıl yerleşen öğrenci sayısındaki artıştan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eşdeğer öğrenci sayılarında da artış kaydedildi

Sonuçlara göre, eşdeğer öğrenci sayılarında da (burs oranları değerlendirilerek elde edilen öğrenci sayısı) geçen yıllara göre artış olduğunu duyuran YÖDAK Başkanı Avcı, “gelecek olan öğrencinin ülkeye ekonomik olarak katkısı da yükselmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bu yıl elde edilen önemli artışın, hem YÖK’ten sağlanan kontenjan artışından hem de üniversitelerde yeni açılan bölümler ile artan program sayılarından kaynaklandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda kontenjanlarda artışa gidildiğini hatırlatan Avcı, buna ek olarak gelişen teknoloji ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla bazı teknolojik açılımlar yapıldığını ve günün gereksinime uygun bölümler açıldığını, bu bölümlerin rağbet gördüğünü aktardı.

“Avcı, yerleşen öğrenci sayısından çok kayıt yaptıran öğrenci sayısı önemli”

YÖDAK Başkanı Avcı, KKTC üniversitelerindeki yerleşme oranındaki artışın sevindirici olduğunu ancak bu öğrencilerin kaçının kayıt yaptıracağının daha önemli olduğunu belirterek, temennisinin 13 bin 728 öğrencinin de kayıt yapması olduğunu söyledi.

Üniversite bazında toplam kontenjan ve yerleşen sayısı ile yerleşme oranı şu şekilde açıklandı:

“Ada Kent Üniversitesi: Toplam kontenjan 180, yerleşen 126, yerleşme oranı yüzde 70;

Akdeniz Karpaz Üniversitesi: Toplam kontenjan 60, yerleşen 37, yerleşme oranı yüzde 61,67;

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi: Toplam kontenjan 265, yerleşen 198, yerleşme oranı yüzde 74,72;

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: Toplam kontenjan 195, yerleşen 134, yerleşme oranı yüzde 68,72;

Doğu Akdeniz Üniversitesi: Toplam kontenjan 2876, yerleşen 2722, yerleşme oranı yüzde 94,65;

Girne Amerikan Üniversitesi: Toplam kontenjan 2275, yerleşen 1594, yerleşme oranı yüzde 70,07;

Girne Üniversitesi: Toplam kontenjan 1090, yerleşen 781, yerleşme oranı yüzde 71,65;

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: Toplam kontenjan 354, yerleşen 218, yerleşme oranı yüzde 61,58;

Kıbrıs Batı Üniversitesi: Toplam kontenjan 132, yerleşen 57, yerleşme oranı yüzde 43,18;

Kıbrıs İlim Üniversitesi: Toplam kontenjan 534, yerleşen 413, yerleşme oranı yüzde 77,34;

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi: Toplam kontenjan 270, yerleşen 270, yerleşme oranı yüzde 100;

Lefke Avrupa Üniversitesi: Toplam kontenjan 2875, yerleşen 2665, yerleşme oranı yüzde 92,70;

Rauf Denktaş Üniversitesi: Toplam kontenjan 70, yerleşen 28, yerleşme oranı yüzde 40;

Uluslararası Final Üniversitesi: Toplam kontenjan 621, yerleşen 529, yerleşme oranı yüzde 85,19;

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam kontenjan 1281, yerleşen 1135, yerleşme oranı yüzde 88,60;

Yakın Doğu Üniversitesi: Toplam kontenjan 3622, yerleşen 2821, yerleşme oranı yüzde 77,89.”

DAÜ: “DAÜ, YKS sonuçlarına göre yüzde 94.65’lik doluluk oranı ile tüm zamanların en büyük başarısına imza attı”

Öte yandan, YKS sonuçlarına ilişkin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan açıklamada, DAÜ’nün yüzde 94.65’lik doluluk oranının, DAÜ’nün kuruluşundan bu yana elde ettiği en yüksek öğrenci yerleşme oranı olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bu yıl YKS’den 2,186’sı dört yıllık lisans, 536’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,722 öğrenci yerleştiği, son üç yılın sayılarına bakıldığında, DAÜ’ye yerleşen öğrenci sayılarında geçen yıla göre yüzde 19, 2021 yılına göre ise yüzde 82 artış sağlandığı duyuruldu.

Geçen yıl elde ettiği yüzde 93.72’lik doluluk oranını arttıran DAÜ’nün, dört yıllık lisans programları dikkate alındığında KKTC’de en fazla tercih edilen üniversite olma başarısını da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz yıl DAÜ’ye YKS’den 2,285 öğrenci yerleşmiş, bu öğrencilerin yüzde 88’i kayıt yapmıştı. Ayrıca DAÜ, burslar değerlendirildiğinde burssuz eşdeğer öğrenci sayısında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de açık ara en fazla tercih edilen üniversite oldu” ifadeleri kullanıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; son iki yıldır art arda tüm zamanların en yüksek yerleştirme sayısı ve eşdeğer yerleştirme oranlarına ulaşarak önemli bir başarı kaydeden DAÜ’nün istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt olacak tüm öğrencilere “DAÜ ailesine hoş geldiniz” dedi.