YÖDAK Başkanı Avcı, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli birlik ve dayanışmanın temelinde eğitim olduğunu vurguladı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Avcı, birlikte büyüyüp güçlenmenin de kaliteli, güçlü bir eğitimle mümkün olduğunu kaydetti.

Mesajında, şehitleri minnetle anan Avcı, “Bu önemli hafta, tarihimizin bir döneminde, birlik ve beraberlik uğruna yaşanan zorlu mücadeleyi hatırlamak, gelecek nesillere aktarmak ve milli dayanışmamızı pekiştirmek için bir vesiledir. Kıbrıs Türk halkının direniş ve fedakarlıkları asla unutulmaz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Millet olarak birlik ve beraberlik içinde daha da güçlü yol almaya olan kararlılığımızı YÖDAK olarak bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.