YÖDAK Başkanı Avcı’dan yeni yıl mesajı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 2024 yılının, barış ve başarı yılı olacağına inanç belirtti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, 2023 yılında yaşanan asrın felaketi ve kayıplar için duydukları “derin kederi” de ifade etti.

Tüm eğitimcilere teşekkür eden Avcı, gelişen teknolojik şartlarla yenilikçi bir yaklaşımı benimseyen eğitim kurumlarının, güçlü bir eğitim için aktif çaba gösterdiğini kaydetti. “Dünya genelinde yaşanan olaylarla birlikte eğitim, öğretim ve değerlendirme süreçlerindeki değişimlere adaptasyon göstermek hepimiz için önemli bir hedef olmuştur” diyen Avcı, YÖDAK olarak, küresel düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve ülkeler arası iş birliğinin artırılması konusundaki çabalarına yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni bir yıla girerken, daha da büyük hedeflere ve başarılara yürüme kararlılıklarını vurgulayan Avcı, geleceği şekillendirmek, öğrencilere en iyi eğitimi sunmak ve topluma fayda sağlamak adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “2023 bizlere büyük acılar yaşattı. Dileğimiz dünyada barışın sağlanacağı, kazaların, depremlerin, kayıpların dolayısı ile acıların olmadığı bir yıla girmektir. 2024 yılının başta dünyada barışın sağlanacağı, her birimiz için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim” dedi.