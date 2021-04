YÖDAK Başkanlığına Turgay Avcı getirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Yükseköğretim Yasası’nın 8’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye istinaden Prof. Dr. Turgay Avcı’yı 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Turgay Avcı’ya görevinde başarılar dilerken, YÖDAK’ın daha iyi noktalara taşınmasını temenni etti. TURGAY AVCI ÖZGEÇMİŞ Turgay Avcı, 1959 yılında Larnaka’da doğdu.

Namık Kemal Lisesi'nde lise eğitimini, Lisans derecesini (Fulbright-AID- Eğitim ve Öğretim tam burs-, 1985, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Lübnan) Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında, yüksek lisans derecesini (1992, Doğu Akdeniz Üniversitesi) işletme dalında ve doktora derecesini (1995, Çukurova Üniversitesi) işletme alanında tamamlamıştır.

2003 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanlarını almaya hak kazanmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, işletme bölüm başkan yardımcılığı, turizm araştırmaları merkezi başkanlığı, turizm ve otelcilik yüksekokulu müdürlüğü ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmüştür.

1995 yılında (CASP, Amerika Birleşik Devletleri) yöneticilik ve kalite yönetimi-mesleki gelişim ile 1999 yılında hizmet sektöründe kalite yönetimi-mesleki gelişim burslarını (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, Almanya) kazanmıştır. Prof. Dr. Turgay Avcı’nın Web of Knowledge ve Scopus veri tabanlarında yer alan dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, The Service Industries Journal, Tourism Management Perspectives, International Journal of Bank Marketing, Journal of Hospitality and Tourism Management ve Employee Relations gibi saygın uluslararası dergilerde bilimsel çalışmaları yayımlanmıştır.

Çalışmalarına Journal of Marketing, Journal of Retailing, Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, Journal of Service Research, Industrial Marketing Management ve Journal of Personal Selling and Sales Management gibi önde gelen dergilerde atıf yapılmştır.

Prof. Dr. Turgay Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Turgay Avcı, çok sayıda ulusal ve birçok uluslararası medya kuruluşunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ticari, eğitim ve turizm konularında televizyon ve radyo programlarına katılmıştır.

Ayrıca, çok sayıda yerli ve birçok yabancı yazılı basında ticari, eğitim ve turizm konularında röportaj vermiş, demeç ve yazılı açıklamalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Turgay Avcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

