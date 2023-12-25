YÖDAK ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi toplantı yaptı

Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi, Irak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir toplantı yaptı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi Başkanı Yrd. Prof. Dr. Mohammed Hussein Ahmed, Kalite Güvence ve Akreditasyon ve Burs Komisyonu Direktörü üyeleri ile UKÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gürkan Doğan ile birlikte YÖDAK'ı ziyaret etti. Toplantı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı'nın, Kasım 2023’te Yükseköğrenim Bakanlığı, Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Uluslararası İlişkiler Başkanı Maqsood Mohamed'e daveti üzerine gerçekleşti. Kürdistan Bölgesel Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmek toplantının ana amacını oluşturdu. Kaliteli eğitim noktasında buluşulan görüşmede, YÖDAK Başkanı Avcı “Yola çıkarken hedefimiz kaliteli eğitimden ödün vermeden tüm üniversitelerimize destek vermek ve adanın en önemli sektörü olan eğitim sektörünü daha da yukarıya taşımaktı. Ekibimizle birlikte bu amaç için istikrarlı bir şekilde yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Avcı, ayrıca öğrenci memnuniyeti ve öğrencilerin birer uzman olarak ülkelerine dönmesinin önemine de vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi Başkanı Yrd. Prof. Dr. Mohammed Hussein Ahmed ise, davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki kurum arasında iş birliklerinin devam edeceğine inanç belirtti.