YÖDAK İncelemelerini Artırarak Sürdürme Kararı Aldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Kurulu (YÖDAK), dün yaptığı toplantı ile, Aralık ve Ocak aylarında, ülkedeki yükseköğretim kuruluşlarında incelemeleri artırarak sürdürme kararı aldı.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, YÖDAK’tan yapılan açıklamada, YÖDAK’ın faaliyetlerinin aralıksız şekilde yürütüldüğü belirtilerek, ülkemizdeki yükseköğretim kuruluşlarının global seviyede tanınırlık ve rekabet edebilirliğinin artırılması adına çalışmalarına devam ettiğinin altı çizildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm paydaşlarla ortak çalışmaların da sürdürülmeye devam edilerek, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı çerçevesinde değerlendirilmelerde de bulunuldu.

05/12/2019 16:15