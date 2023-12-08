Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Kıbrıs Adakent Üniversitesi’ni ziyaret etti.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile heyeti, Gazimağusa’da Kıbrıs Adakent Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Halil Atmaca ile görüştü.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’ya, YÖDAK üyeleri, başkan yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Remziye Terkan ve YÖDAK avukatı Göktuğ Coşkun eşlik etti.

Görüşmede konuşan Avcı, Kıbrıs Adakent Üniversitesi’nin mağdur olarak karşı karşıya kaldığı iddialar ve adli makamlara yansıyan konuya hassasiyet ile yaklaştıklarını belirterek, söz konusu gelişmelerin akademik yaşamı olumsuz etkilememesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Adakent Rektörü Prof. Dr. Halil Atmaca da, üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olduklarını ve YÖDAK’ın süreci çok yakın takip ettiğini ve koordineli çalışmalar yaptıklarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, üniversite mütevelli heyeti ve yönetiminin, öğrencilerin mağduriyetinin süratle giderilmesi için çalıştığı ve YÖDAK’ın konunun takipçisi olacağı belirtildi.