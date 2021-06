YÖDAK kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite çalışmaları konusunda açıklama yaptı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), bu yıl itibarıyla beşi tam üyelik olmak üzere yedi uluslararası kalite denetim ve akreditasyon kuruluşuna üyeliği bulunduğunu bildirdi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, kurulun 2021 yılını “Yükseköğretimde Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Yılı” olarak ilan ettiği kaydedildi.

Açıklamada, YÖDAK’ın, 2017 yılında başlayan “KKTC Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dahilinde, Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Ofisi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalarda, yasal çerçeve hazırlandığı ve Türkçe metnin www.yodak.gov.ct.tr adresinden yayınlandığı anımsatıldı.

2021 yılında AB projesi kapsamında AKTS ve diploma eki ile ilgili çalışmaların sonlandırılmasının beklendiği, YÖDAK ve MAB (Macaristan) arasında imzalanan anlaşma ile eğitim amaçlı personel değişim programının yürürlüğe konacağı açıklandı.

Açıklamada kurulun üyelikleri hakkında şu bilgiler verildi:

“YÖDAK 2007 yılından beridir katılımcı üye olarak bulunduğu ENQA’ya (European Association for Quality Assurance in HigherEducation) 4 Nisan 2021 tarihi itibarı ile tam üyelik prosedürünü başlatmış, bunun yanında 2007’den beridir tam üye olduğu INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in HigherEducation) ve UK NARIC, 2011’den beridir tam üye olduğu CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies), IQA (Islamic Quality Assurance Agencies) ve 2021 yılında üyeliğe kabul edildiği CIQG (CHEA International Quality Group CIQG) ile uluslararasılaşma ve kalite çalışmalarını devam ettirirken, yine içinde bulunduğumuz 2021 yılında ECA (European Consortium for Accreditation)’nın çalışmalarında gözlemci üye sıfatı ile yer almıştır.”

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 13:13