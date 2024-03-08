YÖDAK operasyonu genişliyor

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK eski Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler’in aynı anda tutuklandığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, kamuoyunda çok sayıda kirli bilgi bulunuyor. KTSB Üniversitesi soruşturması ile başlayan süreç yeni bir boyut kazandı. Araştırma sürecinin farklı bir alana kaydığı ve geçmiş dönemde alınan kararlarla ilgili polis soruşturmasının derinleştirildiği öğrenildi. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı sahte diploma ve bastiş soruşturması kapsamında zor günler yaşarken, bir önceki yönetimde yer alan diğer isimlerin de farklı kararlar nedeniyle sorgulandığı öğrenildi