YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen öğretim görevlileri için son gün 10 Kasım…

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27/10/2023

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YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen öğretim görevlileri için son gün 10 Kasım…

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'na (YÖDAK) Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından seçilecek bir üye için seçim yapılacağı ve aday olmak isteyen öğretim üyelerinin 27 Ekim – 10 Kasım (her iki tarih dahil) tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK Başkanlığı'na iletmeleri gerektiği bildirildi.


YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, ilgili münhale başvurmak isteyen şahısların 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası 9. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve belirtilen evrak/ belgeler için YÖDAK'a başvurması istendi.

27/10/2023 10:58
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TAGS: YÖDAK
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