Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine Prof. Dr. Hülya Harutoğlu seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 47 milletvekilinin katıldığı oylamada, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı.

Daha sonra, Cumhuriyet Meclisi’nde Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevine İlkan Varol’un atanmasına ilişkin rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Sonra, Varol için Meclis’te kapalı şekilde oylamaya geçildi. Meclis iç tüzüğüne göre, oylamada, onay için ilk turda Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisi, yani 33 olumlu oy aranacak.

İlk turda gerekli oyun sağlanmaması halinde ikinci tura geçilecek. Bu turda, salt çoğunluk, yani 26 oy onay için yeterli olacak.

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21/03/2022 17:57