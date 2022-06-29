YÖDAK: Üyemizle ilgili iddiaların incelemesi ve araştırılması yapılıyor

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29/06/2022

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YÖDAK: Üyemizle ilgili iddiaların incelemesi ve araştırılması yapılıyor

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK Kurul Üyesi ile ilgili medyada yer alan ile ilgili iddiaların incelendiğini, ilgili yasa ve tüzükler çerçevesinde araştırıldığını  açıkladı.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖDAK Kurul Üyesi ile ilgili medyada yer alan iddiaların görmezden gelinme, yok sayılma diye bir durumun söz konusu olamayacağı vurgulanarak, “Ancak ülkemizin gözbebeği üniversitelerimizde eğitim almış profesörlüğe yükselmiş ve KKTC Meclisi tarafından YÖDAK üyesi seçilen bir üyemizle ilgili iddiaların incelemesi ve konu ile ilgili yasa ve tüzükler çerçevesinde araştırılması  yapılıyor” denildi.

Açıklamada, “Böyle hassas bir konuda ve sorumlu olduğum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna en doğru sonucu alarak bilgi vermek için gereğini yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yükseköğretim alanımızla ilgili her iddiayı inceleyip hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sonuçlandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sorumlu olduğum Sayın Cumhurbaşkanımız da, aynı hassasiyetle beni YÖDAK Başkanı atarken her konunun detaylı araştırılmasını ve en doğru bilgi ve sonuçla hareket edilmesi talimatını vermiştir. En kısa sürede araştırma ve ilgili kurumlardan bilgi toplama işlemi tamamlanıp yasa ve tüzükler çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Üniversiteler ve akademik personellerle ilgili de sürekli farklı iddialar, şikayetler ve bilgilerin YÖDAK’a ulaştığının belirtildiği açıklamada, YÖDAK’ın öncelikle doğruluğunu teyit edip emin olduktan sonra hukuk çerçevesinde gerekli yerlere gerekli yazışmaları yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, “ülkenin gözbebeği” olarak nitelendirilen yükseköğrenimi, YÖDAK’ın en iyi şekilde korumaya, kaliteyi artırmaya ve yanlışlar konusunda gereğini yapmaya devam edeceği de kaydedildi.

29/06/2022 17:35
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