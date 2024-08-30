YÖDAK-YÖK iş birliğinde Yüksek Öğrenim Akademik Bilgi Sistemi oluşturuldu

Bahadır AYNA

Ülkemizde özelikle sahte diploma olayı sonrası üniversitelerin denetim konusunda ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Mart ayında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı’na Aykut Hocanın’ın getirilmesi sonrası, YÖDAK-YÖK işbirliğinde Yüksek Öğrenim Akademik Bilgi Sistemi’nin oluşturulması için ortaya bir irade kondu.

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın söz konusu sitemin tamamlandığını söyledi, sistemin detaylarını Haber Kıbrıs’a anlattı.

“Uluslararası öğrencilerin durumu sistem üzerinden takip edilebilecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan sistemin hem denetim hem de verilerin tek bir sistem üzerinden kontrol edilebileceğini anlatan Aykut Hocanın, ülkemizde yükseköğrenimde aktif bir şekilde eğitim gören tüm öğrencilerin bilgilerinin sisteme eklendiğini söyledi.

Hocanın, YÖKSİS sistemine 5 yıl geriye dönük olarak 130 bin mezun öğrencinin bilgilerinin de kaydedildiğini belirtti aynı zamanda sistemde akademisyenlerin detaylı bilgilerinin de olduğunun altını çizdi.

Hocanın, ülkemize okumak için gelen uluslararası öğrencilerin kabul belgelerinin sistem üzerinden verileceğini ayrıca takip ve izlenmelerine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Hocanın söz konusu sistemde hem uluslararası öğrencilerin hem Türkiye’den gelen öğrencilerin hem de KKTC’deki öğrencilerin bilgilerin olduğunu kaydetti.

“Sistem etkin denetim sağlayacak”

YÖKSİS sisteminde Kuzey Kıbrıs’ta öğretim gören öğrencilerin bilgilerinin olmasının denetim bakımından önemine dikkat çeken Aykut Hocanın “Yüksek öğrenimde yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için söz konusu sistem etkin denetim imkanı sağlayacak” dedi.

Aynı zamanda sistem sayesinde planlama, istatistiki, veriler, veri analizi ve ileriye dönük planlamaların yapılabileceğinin altını çizen Hocanın, sistemin KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin akreditasyonu bakımında da önemli olduğunu vurguladı.

Ülkemizde E-devlet uygulamasının faaliyete geçmesi sonrası sistem sayesinde mezunların elektronik olarak bilgilerine kolayca ulaşabileceğini anlatan Hocanın, yatay geçiş, öğrenci transkripti, mezuniyet bilgileri gibi verilerin sistem üzerinden alınabileceğini kaydetti.

İlerleyen süreçte, sisteme veri girişinin güncel olarak girilmeye devam edileceğini belirten YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, sisteme verilerin giriş sürecine ciddi bir emek veren üniversitelere de teşekkür etti. Hocanın ayrıca YÖDAK üyelerinin uyumlu çalışması ve Milli Eğitim Bakanlığı ile etkin koordinasyonun da sürece önemli bir etken olduğunu söyledi.