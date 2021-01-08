YÖDAK’taki başkan sıkıntısı, üniversiteleri mağdur ediyor

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni başkan atanmaması, kurumu kilitlemiş durumda. YÖDAK’ın toplantı yapıp karar alamaz duruma gelmesi, üniversitelere ciddi mağduriyetler yaşatıyor.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında YÖDAK Başkanlığına atanan Akile Büke’nin görev süresinin 13 Aralık’ta tamamlanması nedeniyle, kurul üyeleri karar alamaz duruma geldi.

“Cumhurbaşkanı çabuk karar vermeli, mağduriyet yaşanıyor”

Yasa, “yenisi atanana kadar eskisinin görev süresi devam eder” diyor ancak, kurul üyeleri yeni cumhurbaşkanını işaret ederek, ortada yeni bir irade olduğunu, meşruiyetini yitirmiş bir başkanla alınacak kararların tartışma yaratabileceğini, şaibe altında kalınabileceğini, karar alınırsa muhatapların “yetkisi yok” deyip mahkemeye gidebileceğini belirtiyor.

Kurul üyeleri ve üniversiteler cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak, “Ya mevcut YÖDAK Başkanını yeniden atayın, görev süresini uzatın ya da yeni bir başkan atayın” dedi.

Üniversiteler de yapılacak birçok iş, açılacak bölümler olduğunu ama YÖDAK Yönetim Kurulu’nun toplanamadığını, bundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını, bu nedenle cumhurbaşkanın zaman kaybetmeden atama yapması gerektiğini vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin geç yapılması, süreci uzattı”

YÖDAK Başkanı Akile Büke, 13 Aralık 2016’da Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atanmıştı. Büke’nin sözleşmesi 13 Aralık 2020’de sona erdi. YÖDAK Başkanını cumhurbaşkanı atarken, 3 yönetim kurulu üyesini Cumhuriyet Meclisi, diğer 3 yönetim kurulu üyesini de Üniversiteler Koordinasyon Kurulu seçiyor. YÖDAK, bu şekilde oluşan demokratik ve kolektif bir karar organıdır.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görev süresi 6 ay uzatıldığı halde, “yasal görev sürem doldu atama yapamam” diyerek, Covid-19 nedeniyle yapılamayan cumhurbaşkanlığı seçimi gerekçesiyle uzayan görev süresi içinde yeni bir atama yapmamıştı.

“Eski başkanı seçen irade bitti, şimdi yeni bir irade var”

Görev süresi 13 Aralık’ta tamamlanan Akile Büke’yle ilgili yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın herhangi bir tasarrufta bulunmaması, yeni bir başkan da atamaması, sıkıntı yaşanmasına neden oldu.

Üniversiteler, görev süresi bitmiş, meşruiyetini yitirmiş, muallaktaki bir başkanla karar alınamayacağını, ciddi rekabetin olduğu yükseköğretimde sıkıntılar yaşanabileceğini, muhtemel alınan kararları “tanımam, yasal yola başvururum” diyebilecekler olduğunu söylüyor.

Kurul üyelerinin de böyle düşündüğü, meşruiyetini yitirmiş bir başkanla karar almak, şaibe altında kalmak istemediği, çalışma zemini yaratılması için yeni atama yapılmasını beklediği öğrenildi. Kurul üyelerinin, “Eski başkanı atayan irade bitti, şimdi yeni bir irade var, ‘yetkisi yok’ tartışmalarıyla uğraşmak istemiyoruz. Bir an önce atama yapılsın” dediği belirtiliyor.

YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri, yapacak çok işleri olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanının zaman kaybetmeden atama yapmasını beklediklerini vurguluyor

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08/01/2021 16:48