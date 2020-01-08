YÖDAK’tan Bir Heyet ARUCAD’ı Ziyaret Etti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelerinden oluşan bir heyet, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette ARUCAD Mütevveli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turan Aksoy ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi ile bir araya gelindi.

YÖDAK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ARUCAD’in Girne’de bulunan kampüsüne yapılan ziyarette, ARUCAD’in akademik ve teknik olanakları incelenerek, üniversite yönetiminden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alındı.

YÖDAK heyetinde YÖDAK üyeler Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Prof. Dr.Hüseyin Uzunboylu yer aldı.

08/01/2020 14:55