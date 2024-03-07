YÖDAK’tan denetleme

YÖDAK, 5 ve 6 Mart 2024 tarihlerinde basında çıkan ve lise diploması olmadan üniversite olduğu iddia edilen bir kuruma üniversite kaydı yapıldığı haberleri üzerine, mahkeme tarafından söz konusu üniversite hakkında soruşturma açılması kararı doğrultusunda, YÖDAK tarafından 7 Mart 2024 Perşembe gün saat 11:00-14:00 saatleri arasında denetleme gerçekleştirildi.

İlgili kurumun yerinde denetlenmesi için YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Amca, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Remziye Terkan, YÖDAK hukukçusu Göktuğ Coşkun, YÖDAK personeli Gülşah Ulgar ve polis ile birlikte söz konusu kuruma ziyarete gidildi.

Polis işbirliğinde yapılan denetlemede, değerlendirilmek üzere gerekli bilgiler ve belgeler alındığı kaydedildi.