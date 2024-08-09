YÖDİD-YTB 2024 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayımlandı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YDB) tarafından Kıbrıslı Türk öğrencilere sağlanan kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin kılavuz yayımlandı.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi'nden (YÖDİD) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile YTB arasında Temmuz 2023’te imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, bu yıl YTB Tam Burs kapsamında 22 farklı bölümde 45 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında ise 8 farklı bölümde 10 kontenjan olmak üzere toplam 55 kontenjan ayrıldı.

Söz konusu kontenjanlara başvurular, A Level sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15-20 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’ne yapılacak.

A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin ilgili kılavuza aşağıda verilen bağlantı aracılığıyla erişebileceği kaydedildi:

“http://www.mebnet.net/sites/default/files/YTB2024_basvuru_kilavuzu.pdf”