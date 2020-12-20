Yoğum bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

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20/12/2020

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Yoğum bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından doğrulattığı bilgilere göre 3 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınan hastanın bugün öğle saatlerinde durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek.

Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam eden vaka sayısı ise 155.

 

 

 

20/12/2020 15:05
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TAGS: kktc, covid-10, kıbrıs, korona virüs, haberkibris,
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