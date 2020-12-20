Yoğum bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından doğrulattığı bilgilere göre 3 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınan hastanın bugün öğle saatlerinde durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek.

Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam eden vaka sayısı ise 155.

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20/12/2020 15:05