Yoğum bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı
20/12/2020
Haber Kıbrıs-Özel
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından doğrulattığı bilgilere göre 3 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınan hastanın bugün öğle saatlerinde durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek.
Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam eden vaka sayısı ise 155.