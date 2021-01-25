Yoğun Bakım Hastaları Acil Durum Hastanesi'ne Taşınıyor

Ülkede son günlerde artan koronavirüs vakaları ve vakaların artık daha ağır bir şekilde hastaneye gelmeleri ülkede hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları korkutuyor.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde covid-19 pozitif olarak tedavi gören 3 yoğun bakım hastasına ek olarak 2 hastanın daha yoğun bakıma alınması gündemde.

37 yaşındaki hasta obez

Halihazırda yoğun bakımda tedavi gören 37 yaşındaki hastanın covid-19 hastalığının yanı sıra obezite problemi de mevcut.

Nöroloji yoğun bakımda yataklar doldu

Hastanedeki yoğun bakımlardan biri olan Nöroloji yoğun bakımda 6 yoğun bakım ünitesinden 5’i dolu. Bu durum pandemide görevli doktorları da korkutuyor. Yatak sayısının hızla azalması nedeniyle ek tedbirler gündemde.

Yoğun bakım hastaları taşınıyor

Yoğun bakım yatak sayılarındaki azalma nedeniyle apar topar bu akşamdan itibaren yoğun bakım hastaları Acil Durum Hastanesi’ne aktarılıyor.

Acil Durum Hastanesi’nde toplamda 24 yoğun bakım ünitesi var. Öte yandan taşınmanın öncesinde ünite yoğun bakım doktorları tarafından denetlendi, eksiklikler giderildi.

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25/01/2021 14:09