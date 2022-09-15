Aracın çarptığı işçi ağır yaralandı

Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu üzerinde bu akşamüzeri ticari bir aracın çarptığı Mehmet Koçak ağır yaralandı, yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 16:45 sıralarında meydana geldi.

Şerif Sercan BALTRAK (E-40), yönetimindeki TSV 012 plakalı araç ile Yonca üst geçidinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, yol çizim çalışması için trafik hunileri ile tedbir alınarak yol çizim çalışması yapıldığı esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çizim çalışmalarında görevli Mehmet Koçak (E-42)'a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mehmet Koçak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Şerif Ercan Baltrak tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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15/09/2022 19:47