Yoğun bakımda 4 hasta, 1 kişi öldü

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06/07/2022

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Yoğun bakımda 4 hasta, 1 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre günlük vaka sayıları artışa geçti.

Maske yasağının yeniden getirilmesi, artışa geçen vakaların önüne geçemiyor.

Vaka sayıları son zamanlarda günde 300 civarına ulaşmaya başladı.

uzun bir süreden sonra 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık covid-19 tablosu şöyle:

"Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı"

29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.

 (29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251            

Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306             

Toplam Vaka Sayısı: 100.258                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357                                       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239

06/07/2022 20:15
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TAGS: Yoğun bakımda 4 hasta, 1 kişi öldü
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