Yoğun bakımda 4 hasta, 1 kişi öldü
06/07/2022
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre günlük vaka sayıları artışa geçti.
Maske yasağının yeniden getirilmesi, artışa geçen vakaların önüne geçemiyor.
Vaka sayıları son zamanlarda günde 300 civarına ulaşmaya başladı.
uzun bir süreden sonra 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık covid-19 tablosu şöyle:
"Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı"
29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306
Toplam Vaka Sayısı: 100.258
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239