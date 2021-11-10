Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor
10/11/2021
KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor. Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgilere göre, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6
3 HASTA ENTÜBE
4 erkek, 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta entübe edildi. 3 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı.
EN GENÇ HASTA 38, EN YAŞLI HASTA 89 YAŞINDA
Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 38, en yaşlısı 89 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:
89 Yaşında Kadın Hasta: Entübe
64 Yaşında Erkek Hasta: Entübe
38 Yaşında Erkek Hasta: Entübe
83 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
74 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
62 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı