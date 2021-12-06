Yoğun bakımda karamsar tablo

Covid-19 ile mücadelede önemli bir eşikten geçilirken artan vaka sayıları ile birlik yoğun bakım da zorlanmaya başladı.

Yoğun bakımın zorlanmaya başlaması bir yana yoğun bakımda yatan hastaların durumunda da üzücü haberler geliyor. Bugün itibarı ile Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 18 hasta yatıyor. Bu 18 hastanın 14’ünün entübe olarak tedavi görmesi ciddi bir karamsar tablo çizilmesine neden oldu.

14 entübe hastanın ise çoğu aşısız ya da 2 doz Sinovac aşısının üzerinde oldukça zaman geçmiş durumda.

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06/12/2021 11:47