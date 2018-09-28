Yoğun bakımda yatan kadın dehşeti yaşadı: Akrep soktu!
Kırşehir'de zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran hasta yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan yaşlı kadının üzerinde akrep gören stajyer öğrenciler bağırınca görevli personeller olaya müdahale ederek akrebi aldı.
28/09/2018
Kırşehir ’in Kaman ilçesinde zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran yaşlı kadının üzerindeki akrep, yoğun bakım ünitesinde fark edildi. Akrep görevliler tarafından alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Ömerhacılı kasabasında yaşayan Döndü Doğan (83), zatürre rahatsızlığı nedeniyle Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğlu tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapılarak yoğun bakım ünitesine alındı.
Soruşturma başlatıldı
Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının üzerinde akrebi gören stajyer öğrenciler panik halinde bağırınca görevli personeller müdahale ederek akrebi aldı. Akrebin yaşlı kadını elinden soktuğu tahmin edilirken, kadına zatürre tedavisi yanında akrep sokması için de tedavi uygulandı.
Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akrebin kadının üzerine nasıl geldiği araştırılıyor.