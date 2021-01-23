Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden yoğun bakımda tedavi gören bir Covid-19 hastası yoğun bakımdan normal servise alındı

ads
23/01/2021

ads
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.

 Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastasının durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e düştü.

Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam hastanede eden vaka sayısı 232, pandemi merkezindeki hasta sayısı 51, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 177.

 

23/01/2021 11:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: koroanavirüs, covid-19, hastane, tedavi, taburcu, yoğun bakım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.