Yoğun bakımdaki hasta sayısı 4’e yükseldi…

Haber Kıbrıs-Özel

Sağlık Bakanlığı, bugün KKTC’de 88 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. 88 yeni vaka KKTC’de salgının ilk görüldüğü günden bugüne kaydedilen en yüksek vaka oranı. 88 vakadan önce KKTC’de en yüksek vaka oranı 81’idi.

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 4’e yükseldi.

Toplam vaka oranın yanında en yüksek yerli pozitif oranı da bugün geçildi. KKTC’de bugün tespit edilen 88 vakadan 56’sı KKTC kimlik sahibi kişiler. Öte yandan bu oran dün çıkan 64 vakada bu oran 16’idi.

Lefkoşa ve Mağusa “SOS” veriyor

Bugün kaydedilen 88 vakanın 28’i Lefkoşa’da, 27’si Gazimağusa’da tespit edildi. Girne’de ise 16 yeni Covid-19 vakası kayda geçerken diğer ilçelerde ise durum kontrol altında. Güzelyurt bölgesinde bugün sadece 1 yeni vaka kaydedildi.

Özok Yurdu yeniden devrede…

Ülkemizde artan Covid-19 vakaları ile birlikte Özok Yurdu yeniden devreye sokuldu. Özok Yurdu’nda semptom göstermeyen 300 Covid-19 hastası tedavi edilebilecek.

Test sayısı artırıldı…

KKTC’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı test sayısını arttırdı. KKTC’de dün 8 bin 949 test bugün ise 8 bin 251 test yapıldı.

Bu habere tepkiniz:



07/04/2021 22:53