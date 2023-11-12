Yoğun bakımdaydı... Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ünlü Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca geçen günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Kazaya sebep olan durumun ünlü sunucunun kendinden geçmesi olduğu anlaşılmıştı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını açıklayan Uca, hastanede bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı.

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca’nın ameliyatı sonrası sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Baykara şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlarımız, değerli sevenlerimiz, Metin Uca'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri bekleyen binlerce mesaj alıyorum. Bu kadar seveninin olması beni hem mutlu ediyor hem duygulandırıyor. Endişelerinizi gidermek ve sizleri de mutlu etmek için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim.

Canımız Metin'in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. 9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı.

Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor.

Kıymetlimiz Metin Uca, enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak.

Hassasiyetiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Biraz daha sabır...

Yakın bir arkadaşının dediği gibi "Sevgimizi sabırla büyütelim"

Tamamen iyileştiğinde ise tüm sevenleriyle ilk buluşmamızı sahnede gerçekleştireceğiz.

Bu anı heyecanla bekliyor, ilk gösterisini gerçekleştirmek için üstün çaba gösterip hızla iyileşeceğine eminim."