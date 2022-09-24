Yoğun ilgi gördü

ads ads ads ads
24/09/2022

ads
ads
Yoğun ilgi gördü

Ankara’da ” Dünya Kültürleri Festivali ” düzenlendi. Türkiye’de yerleşik bulunan diplomatik temsilcilikler ve Yunus Emre Enstitüsü’nün yer aldığı etkinlik Cer Modern Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Katılımcı ülkelerin kendi kültür ve sanatlarının kitlelere ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte geleneksel danslar, müzik dinletileri, sanat ve gastronomi atölyeleri yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’de kurduğu alanda tanıtım gerçekleştirdi.

Kıbrıs’a özgü Lefkara İşi’nin tanıtılırken ceviz macunu ve hellim de ikram edildi

Etkinlikte ayrıca Hacettepe Üniversitesi Gençlik Halk Dansları Topluluğu

Kıbrıs Türk Halk Dansları’ndan oluşan performans sergiledi. BRT

 

 

24/09/2022 22:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yoğun ilgi gördü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.