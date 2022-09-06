Yoğun ilgi gören etkinlik yeniden yapılıyor

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06/09/2022

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Yoğun ilgi gören etkinlik yeniden yapılıyor

Son günlerde Netflix'teki Zeytin Ağacı filmiyle gündem olan Aile Dizimi Çalışması 3-4 Eylül tarihlerinde Acapulco Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Benden Bana Yolculuk” Etkinlik kapsamında Şaziye Katipoğlu ve Pınar Savun’un düzenlediği, Dizim uygulayıcılığını ise Figen Bilge’nin yaptığı etkinlik 17-18 Eylül tarihlerinde Büyük Anadolu Hotel’de yeniden gerçekleştirilecek.

Katılmak ve bilgi almak isteyenlerin 0542 878 1903 numaralı telefondan bilgi alabileceği kaydedildi .

06/09/2022 16:38
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TAGS: Aile Dizimi Çalışması
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