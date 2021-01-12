Ülkenin bazı bölgelerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre İskele-Karpaz Anayolunun Pamuklu-Kumyalı ve Çayırova-Kalecik yol güzergahındaki yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Öte yandan Lefkoşa – Girne yolu üzerinde ve Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yoğun sis gözlendi.

Polis bu yolu kullanacak olan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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12/01/2021 08:49