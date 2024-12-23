Yoğun Sis Uyarısı: Lefkoşa - Gazimağusa Yolunda Görüş Mesafesi Azaldı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyahat edecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Özellikle Aslanköy - Kurudere kavşakları arası, Yonca Kavşağı civarı ve Yonca Kavşağı - Ercan anayolu arası yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer oldukça azalıyor.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli şekilde seyretmeleri hayati önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sis lambalarının kullanılması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirtiyor.

Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi adına, sürücülerin trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri rica edildi.