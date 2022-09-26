Yoğun trafik sürücüleri bıktırıyor

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26/09/2022

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Yoğun trafik sürücüleri bıktırıyor

Özel Haber

Başta Başkent Lefkoşa olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan yoğun trafik, sürücüleri bıktırmaya devam ediyor.

İçinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri adeta çileden çıkarıyor.

Atatürk Spor Salonu’nun bulunduğu noktadan Gönyeli çemberine ulaşmaya çalışan sürücüler yaklaşık 40 dakika trafikte mahsur kalıyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan sürücüler, “yoğun trafik yetmezmiş gibi bir de uyanık sürücüler büyük dert” diye konuştu.

Sürücüler, yetkililerin söz konusu güzergahta düzenleme yapmasını talep etti.

26/09/2022 18:08
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TAGS: Yoğun trafik sürücüleri bıktırıyor
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HK KIBRIS

Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

HK KIBRIS

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
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