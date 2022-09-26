Yoğun trafik sürücüleri bıktırıyor

Özel Haber

Başta Başkent Lefkoşa olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan yoğun trafik, sürücüleri bıktırmaya devam ediyor.

İçinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri adeta çileden çıkarıyor.

Atatürk Spor Salonu’nun bulunduğu noktadan Gönyeli çemberine ulaşmaya çalışan sürücüler yaklaşık 40 dakika trafikte mahsur kalıyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan sürücüler, “yoğun trafik yetmezmiş gibi bir de uyanık sürücüler büyük dert” diye konuştu.

Sürücüler, yetkililerin söz konusu güzergahta düzenleme yapmasını talep etti.

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26/09/2022 18:08