Yok artık LeBron James!

Basketbol dünyası Lebron James'in bu basketini konuşuyor. NBA efsanesi, 39 yaşına rağmen havada 360 derece dönerek attığı basket ile herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

360 derece basketi, sadece genç ve çok atletik sporcular başarabiliyor. Ancak kral lakaplı LeBron James, bu zor hareketi 39 yaşında yaparak herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyada on milyonlarca kez izlenen video viral oldu.

NBA'de 21'inci yılını geçiren James, bu sezon 24.8 sayı, 7.8 ribaund ve 6.3 asist ortalaması ile oynuyor.

James'in Los Angeles Lakers ile 2024-2025 sezon sonuna kadar opsiyonlu kontratı bulunuyor.