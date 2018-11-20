Yok artık Real Madrid transferde gözünü kararttı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Madrid, İngitere’den iki önemli oyuncuyu gündemine aldı. İspanyol devi, Manchester United forması giyen Rashford ve Tottenham forması giyen Eriksen için 110 milyon euroyu gözden çıkardı.

İspanyol devi Real Madrid'den transfer dönemini yerinden oynatacak bir hamle geliyor.

Real Madrid temsilcilerinin pazar günü İngiltere'nin Hırvatistan ile oynadığı milli maçta Manchester United'lı forvet Marcus Rashford'u izledi.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; Madrid'in Rashford'u Cristiano Ronaldo'nun yerine gelecek yıldız olarak gördüğü belirtildi.

Aynı haberde Real Madrid'in takımın bir başka yıldızı Luka Modric'in de yerini doldurmak istediği ve oyun kurucu olarak da Tottenham'ın orta sahası Christian Eriksen'i transfer etme girişiminde bulunacağı belirtildi.

Real'in yeni teknik direktörü ve takımın eski futbolcusu Santiago Solari'nin bir Rashford hayranı olduğu ve oyuncu için kulübünün ne gerekiyorsa yapmasını istediği yazıldı.

İspanyol kulübü de 21 yaşındaki Rashford için 60 milyon euroyu gözden çıkardı.

Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan Danimarkalı Eriksen için de 50 milyon euro ödenebileceği belirtildi. İspanyol devi, bu iki transfer için 110 milyon euroyu gözden çıkardı.