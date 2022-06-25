YÖK Başkan Vekili Göktaş YÖDAK'ta

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25/06/2022

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YÖK Başkan Vekili Göktaş YÖDAK'ta

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş’ı kabul etti.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK ve YÖK arasında var olan ilişkinin daha ileriye götürülmesi noktasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Turgay Avcı, yaptığı açıklamada önceki dönemlerde Ankara’ya yaptığı ziyarette YÖK Başkanı ile üzerinde mutabık kaldıkları çalışmaların bir devamı olarak Prof. Göktaş ile istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

YÖK’ün deneyimleri ve çalışmalarının her zaman kendileri için önemli bir rehber olduğunu ifade eden Prof. Avcı, iki kurum arasında kurulan sağlıklı ilişkilerin ülke yükseköğrenimine  de büyük katkılarını olacağını belirtti.

25/06/2022 14:48
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TAGS: YÖK Başkan Vekili Göktaş, YÖDAK
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