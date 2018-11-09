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Yok böyle şans! Bir günde 3 ikramiye kazandı

ABD'de emekli bir işçinin şansı ülkenin gündemine oturdu. New Jersey eyaletinde yaşayan adam, bir günde kazı kazan oyunundan üç kez ikramiye kazandı.

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09/11/2018

Yok böyle şans! Bir günde 3 ikramiye kazandı

New Jersey Lotosu’nun internet sitesinde yer alan habere göre, Robert Stewart, Ağustos ayında evi yakınlarındaki bir dükkana gitti. Stewart kazı kazan kartıyla 5 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Stewart bu gelişme sonrası şansına güvenip birkaç kart daha satın aldı.

500 ve 100 dolarlık ikramiyelerden bazıları da Stewart’a çıktı.

Stewart, kazandığı parayı arkadaşlarına ve ailesine yardım etmek için kullanacağını söyledi.

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TAGS: İKRAMİYE, HABER, KIBRIS
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