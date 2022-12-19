YÖKAK Başkanı Kar, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve heyeti, Yükseköğretim Planlama Denetleme,Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı ziyarette bulundu.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı sırasında Prof. Dr. Turgay Avcı, KKTC yükseköğretim kurumlarının mevcut kalite standartlarını ve uluslararası tanınırlıklarını daha ileri bir noktaya taşımak için YÖKAK’ın tecrübe paylaşımı ve desteği ile belirlenen bir eylem planının hayata geçirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca kurumsal akreditasyonların süreçleri ve çalışmaları konusunda da bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti.

Ortak iş birliği çalışmalarına gösterdikleri ilgiden ötürü YÖKAK Başkanı Kar’a ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Avcı, her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

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19/12/2022 11:37