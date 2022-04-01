“Yoksullaşmaya Hayır” Eylemi!

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01/04/2022

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“Yoksullaşmaya Hayır” Eylemi!

Sendikalar öncülüğünde başlatılan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev ve mitingi düzenleniyor. 

Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla genel grev ve eylem gerçekleştiriyor. Eylemde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

 

Greve KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen’in de aralarında bulunduğu sendikalar katılırken, mitinge sivil toplum örgütleri, meclisteki muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkıp Partisi’nin (HP) de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ile bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

 

01/04/2022 11:29
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TAGS: “Yoksullaşmaya Hayır” Eylemi!, eylem, haber, kıbrıs
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