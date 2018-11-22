YÖK’ten KKTC üniversiteler anketi: Neden KKTC’yi tercih etmiyorsunuz? Çarpıcı sonuçlar!..

YÖK tarafından yapılan öğrenci anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

KKTC Üniversitelerinin de yer aldığı ankette; ‘Neden KKTC üniversitelerinin tercih edilmediği’ net ifadelerle anlatıldı.

Anket çalışmasında; ”Tercih kullanmayan adayların %34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve KKTC’de yaşam giderlerinin fazla olması”; %31,48’i “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”; %10,49’u “Tercih yapabileceğim KKTC üniversitelerindeki eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılarım” nedeniyle KKTC üniversitelerini tercih etmediğini belirtmiştir.

Adayların, gerek Devlet, gerek Vakıf ve gerekse KKTC Üniversitelerini tercih etmemelerinin başlıca nedenleri arasında % 10 civarında bir oranla için eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılar yeralmaktadır’’ ifadelerine yer verildi.

Anket sonuçlarının tamamı için: http://www.yok.gov.tr/yok-un-tercih-anketi-sonuclandi?fbclid=IwAR29BvRAiMyn4TdK-v7wKjKtBMpVZxhJUo_yX-SEVDbcoLR-VY8ZoiNcLPA