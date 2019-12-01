Yol bakım çalışmalarından ambulanslar da nasibini aldı…

Gönyeli Çemberindeki trafik akışı, bakım-onarım nedeniyle Cuma akşamından beri tek şeritten veriliyor. Bugün akşam saatlerinde sıkışan trafiğin arasında bir ambulans kaldı.

Araçların çekilecekleri bir yer kalamadığı için 112 acil servis aracı uzun uğraşlar sonrası hastaneye gidebildi. Birçok vatandaş duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çemberdeki çalışmaların Salı gününe kadar süreceği ifade edilirken vatandaşların alternatif yolları kullanmaları rica edildi.

01/12/2019 18:41