Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi tarafından ülkenin batısından doğusuna birçok noktada başlatılan bakım - onarım çalışmaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan kısmı, Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında tamir isteyen noktalara ekipler tarafında müdahaleler yapılıyor.

Buna ek olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, Aydınköy alt geçit asfaltlamasına başlanırken, Hisarköy ve Kalecik köy yollarında da bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama doğrultusunda Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonlar tamir edilirken, Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Aynı zamanda İskele - Karpaz Anayolu’nun Ziyamet Kavşağı ile Gelincik Kavşağı arasında kalan kısımda, Ercan Yonca Kavşağı-İskele Anayolu’nda ve İnönü - Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları sürüyor.

Tüm çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetleri tamamlanmış olacak. Bu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihaleleri takip edecek.

Bu arada Gönyeli Çemberi içerisinde bakım onarım ve asfalt kaplama işlerinin 3 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gönyeli Çemberi’ni kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların vaktinden önce yola çıkmaları tavsiye edildi. Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, birbirlerine, işçilere ve görevli polislere karşı anlayışlı olmaları istendi.

01/12/2019 17:17