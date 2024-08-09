Yol bisikletinde madalyalar sahiplerini buldu

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09/08/2024

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Yol bisikletinde madalyalar sahiplerini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti kadınlar madison takım ve erkekler sprint kategorisinde finaller yapıldı.

Ulusal Velodrom'da gerçekleştirilen yarışlarda İtalya, 37 puanla altın madalyaya uzanan ekip oldu.

Büyük Britanya 31 puanla gümüş madalya elde ederken, 28 puanlı Hollanda ise bronz kazandı.

Harrie Lavreysen altın madalya kazandı

Yol bisikleti erkekler sprint kategorisinde ise Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen, Avustralyalı Matthew Richardson'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Matthew Richardson gümüş madalya elde ederken, Hollandalı Jeffrey Hoogland'ı geçen Büyük Britanyalı Jack Carlin ise bronz madalyaya uzanmayı başardı.

09/08/2024 23:18
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TAGS: Yol bisikletinde madalyalar sahiplerini buldu
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