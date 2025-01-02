Yol çalışması nedeniyle Çayırova- Bafra bağlantısı trafiğe kapatıldı

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02/01/2025

Yol çalışması nedeniyle Çayırova- Bafra bağlantısı trafiğe kapatıldı

Çayırova- Bafra bağlantısı, kavşak ve kutu menfez yapımı nedeniyle bugünden itibaren trafiğe kapatıldı. Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, trafik akışı alternatif güzergahtan devam edecek. 

Karayolları Master Planı kapsamında yapılan çalışmaların 2 Şubat’ta tamamlanması planlanıyor. Sürücülere, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısı yapıldı.

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TAGS: Yol çalışması, haber, kktc
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