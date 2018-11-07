Yol güvenliği yok!

Taşkent ve Dikmen'de ikamet eden vatandaşlar yolların çok kötü olduğunu ve can güvenliğinin olmadığını sosyal medyadan dile getirerek tepki gösterdiler.

Vatandaşlar, Taşkent-Dikmen tali yollarının çok kötü durumda olduğunu, sürücüleri uyaran herhangi bir uyarıcı levha bulunmadığını ve her an kazaya sebep verebileceğini vurgulayarak biran önce yetkililerin önlem almasını istediler.