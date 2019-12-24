'Yol kaygandı' iddiası

Turunçlu kavşağı yakınlarında bu sabah 07.45’te meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş yolla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Vatandaş, bu sabah Mağusa’ya gittiğini ve yolun aşırı kaygan olduğunu belirtti. Polisi saat 07.27 arayıp yolun kaygan olduğu ihbarında bulunduğunu söyleyen vatandaş, dakikalar sonra ölümlü kaza olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

24/12/2019 13:16