Yol Kenarında Duran Araca Tır Çarptı!

Gönyeli-Güzelyurt ana yolunda, Arda Market’e gelmeden yaklaşık 500 metre geride meydana gelen kazada, yol kenarında duran GS110 plakalı araca tır çarptı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü büyük korku ve panik yaşarken, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Araç sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.