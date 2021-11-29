Yol kenarındaki araçta uyuşturucu bulundu!

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Güvercinlik kavşağı yakınlarında dün akşam devriye halindeki polis ekibi, yol kenarında park halinde duran bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi, iki kişiyi tutukladı.

Polis bültenine göre, saat 19.00 sıralarında devriye yapan polis ekibi, park halindeki araçta bulunan M.G.(E-49) ve M.N.’nin (E-43) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yaptı. Aramada, yaklaşık 2.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Zanlı iki kişi de tutuklandı.

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29/11/2021 15:52