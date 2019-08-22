HABER KIBRIS

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Yol onarım çalışmaları sürüyor

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22/08/2019

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Yol onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Dairesi'nin, Lefkoşa'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan  KKTC Fuar Alanı kavşağı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki Yılmazköy kavşağı arasındaki bölümde, bakım onarım işlerinin büyük bölümü  tamamlandı.

Karayolları Dairesi tarafıdan yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yol üzerindeki çökmeler ve bozulmaların oluştoğu toplam 12 bin 134 m2’lik alanda kemirme ve asfaltlama yapıldı. 

Önümüzdeki günlerde yolun tamir edilen kısımlarında termoplastik çizgileme çalışması yapılacak, böylece 25km’lik güzergahtaki bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olacak.

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TAGS: yol, haber, kıbrıs
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