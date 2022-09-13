Yol ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası!
İstanbul Şişli’de iki kadın yol ortasında saç saça baş başa girişti. Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.
13/09/2022
milliyet
Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul, Gülbahar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı. Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.