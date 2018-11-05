Yol ve yolcu güvenliği alanında işbirliği!

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı ile Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Başkanı Muhsin Özdemir, yol güvenliği ve yolcu güvenliği alanında işbirliği için bir araya geldi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneğinden verilen bilgiye göre, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı görüşmede yaptığı konuşmada, işbirliğine her zaman hazır olduklarını, kamu görevi yapan şoförlerin yolda, bürokraside ve de çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları zorlukların bilincinde olduklarını söyledi.

Birlik Başkanı Muhsin Özdemir’in de, görüşmede, yol güvenliğini arttırmak için Dernekle işbirliği yapmak istediklerini söylediği belirtildi.